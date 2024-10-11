今月１５日に公示される衆院選に向け各市町村の選挙管理委員会へ投票用紙が発送されました。 11日午前、新潟市東区役所に運び込まれた衆院選の投票用紙。県内では約570万枚が用意され東区役所には34万950枚が運び込まれました。県選挙管理委員会は新たな区割でも投票率が下がらぬよう有権者に投票を呼びかけていく方針です。 【県選挙管理委員会池田栄司選挙係長】 「１人でも多くのみなさまから投票所に足を運んでいただけ