［東京１１日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比２３１円９３銭高の３万９６１２円８２銭と続伸した。指数寄与度の高いファーストリテイリングが好決算を受けて大幅高となり、日経平均を押し上げた。あすから３連休となる中、積極的な買いは限定的となり、東証プライム市場は全体的に売り買い拮抗となった。日経平均は２５５円高で寄り付いた後、わずかに上値を伸ばし２８１円高の３万９６６２円４