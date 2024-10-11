2024年10月6日に開催された音楽イベント「PARASITE DEJAVU 2024」でカメラクレーンの転倒事故が起き、主催のMASH A&Rとグリーンズコーポレーションが10日、チケットの払い戻し対応などについて発表した。この中で、SNS上で拡散されている憶測や誹謗中傷などに関する注意喚起も行った。事故直後に演奏やめず「主催者として適切な判断をできなかった」事故が起こったのは、ロックバンド・THE ORAL CIGARETTESが主催する音楽イベ