女優の上野樹里が11日にインスタグラムを更新。ドラマで夫婦を演じたイケメン俳優との再会ショットを公開すると、ファンから反響が集まった。【写真】上野樹里と夫婦を演じたイケメン俳優の2ショット上野が披露したのは、自身がデザインやディレクションを手がけるブランド「TuiKauri（トゥイカウリ）」のポップアップが行われている六本木蔦屋書店で撮影された2ショット。写真には、カジュアルな装いでキャップを後ろかぶりし