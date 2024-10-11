アメリカの民間宇宙企業SpaceX（スペースX）は2024年10月8日付で、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による無人での第5回飛行試験を行うと発表しました。注目の飛行試験は2024年10月13日以降に実施される予定です。Starshipとは？Starshipは1段目の大型ロケット「Super Heavy（スーパーヘビー）」と2段目の大型宇宙船「Starship」からなる全長121mの再使用型ロケットで、打ち上げシステムとしてもStarshipの