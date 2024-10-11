三重県熊野市で特産のかんきつ「新姫（にいひめ）」の収穫が始まりました。 【写真を見る】かんきつ「新姫」の収獲始まる強い酸味と爽やかな香りで焼き魚やドリンクにぴったり三重・熊野市 ニホンタチバナとマンダリンが自然交配したとされる「新姫」。熊野市で偶然発見され、1997年に品種登録されました。 強い酸味と爽やかな香りが特長で、焼き魚やドリンクなどによく合います。市内では22軒の農家が栽培していて今シ&#12