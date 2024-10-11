天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが11日午前11時半ごろ、佐賀空港に到着されました。佐賀県で開かれている国民スポーツ大会観戦のためのご訪問です。愛子さまがお一人で地方公務に臨まれるのは初めてです。 ピンク色の上下のスーツ姿の愛子さまを、佐賀県の山口知事が出迎えました。午後は佐賀市のSAGAスタジアムで陸上競技を観戦され、佐賀城本丸歴史館にも訪問されます。12日はSAGAアリーナで柔道競技を