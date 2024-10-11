タカラジェンヌを養成する宝塚音楽学校（兵庫・宝塚市）の生徒による恒例行事「すみれ募金」が１１日、兵庫・宝塚大劇場の改札口前で行われ、本科生、予科生の計８０人が参加した。昨年５月、コロナが明けて２０１９年以来４年ぶりに実施され、２年連続の今年は授業の関係で秋の開催となったが、午前１０時の開始前には約２５０人の熱心なファンが並んだ。「すみれ募金」は小児がんなど小児慢性特定疾病のため医療的ケアが必