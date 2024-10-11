 香り高い赤シソを使用した「鍛高譚」シリーズの『TAN TAKA TAN SHISO梅酒』に、注ぎやすく、冷蔵庫にも入れやすい紙パックタイプが新登場。爽やかな赤シソの風味を楽しんでみた！ ■赤シソを使用した「鍛高譚」シリーズオエノングループ 合同酒精（東京都）は、酒類の製造・販売を主に、幅広く事業を展開する会社。同社のブランド「鍛高譚（タンタカタン）」シリーズは、北海道白糠（しらぬか）町産の厳選された赤