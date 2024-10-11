東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物NOV 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝75.51（-0.34-0.45%） 時間外取引で原油は軟調。前日大きく上げた反動が現れている。ただ、イスラエルのイランに対する反撃を待ちつつ、週末をまたぐことになることから下値は限定的。