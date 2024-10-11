USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.036.139.726.90 1MO12.377.3810.768.27 3MO11.106.4310.157.38 6MO10.646.299.957.36 9MO10.366.279.837.44 1YR10.196.319.767.53 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.569.156.86 1MO11.6110.618.28 3MO10.94