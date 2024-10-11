医者の責任感ゼロ！ 病院ごっこで先生の心臓を摘出したら保育園で「お帰りなさい」ってどうなの？ お迎えに来た保護者から挨拶にクレーム!?／保育士でこ先生2（1）小さな子どもたちの発言や行動はいつも予想外！でこぽん吾郎さんがSNSで発信する保育士時代のエピソードが大きな反響をよんでいます。無邪気にミミズをバケツいっぱい集めようとする子、イヤイヤ全開で先生を困らせちゃう子、外科医になりきってメチャクチャな手術を