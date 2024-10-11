１１日前引けの日経平均株価は前日比２３１円９３銭高の３万９６１２円８２銭。前場のプライム市場の売買高概算は７億８８４７万株、売買代金概算は１兆９６１６億円。値上がり銘柄数は７９８、値下がり銘柄数は７６９、変わらずは７８銘柄だった。 日経平均株価は上伸。前日のＮＹダウは５７ドル安と下落したが、東京市場で日経平均株価は値を上げてスタート。下値を拾う動きは強く、特に前日に好決算を発表したファ