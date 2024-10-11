日本はサウジアラビア相手に失点を許さず2-0の勝利日本代表は現地時間10月10日、2026年北中米共催ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の敵地サウジアラビア戦に臨み、2-0と勝利。3連勝を飾った。そんななか、敵国サウジアラビアメディアは「日本に敗れた夜、歴史が塗り替えられた」と見出しを打ち、「前例にない敗北」と沈痛に報じている。試合は前半14分、MF堂安律から受けたパスをMF三笘薫がダイレクトで中央にクロスを送る