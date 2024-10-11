関西空港の国際線到着フロアに設置された観光PRブース＝11日午前2025年大阪・関西万博開幕まで13日で半年となるのを前に、関西空港で11日、国内外からの利用者に向け、関西地方などの観光情報をPRするブースの開設セレモニーが開かれた。万博が閉幕する25年10月13日まで設置する予定。第1ターミナル1階の国際線、国内線到着フロアに開設。観光スポットなどを集約したデジタルマップがあり、パネルを触ると、天橋立（京都府）や