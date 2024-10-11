佐賀空港に到着された天皇、皇后両陛下の長女愛子さま＝11日午前天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは11日、第78回国民スポーツ大会の競技観戦などのため、羽田発の民間機で佐賀県を訪問された。愛子さまが単独で地方公務に臨むのは初めて。1泊2日の日程で、11日午後から佐賀市のSAGAサンライズパーク陸上競技場で、男子やり投げ決勝などを観戦する。その後、県立佐賀城本丸歴史館を視察する。12日は大会の柔道を観戦するほか、