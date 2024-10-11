徳島経済研究所によりますと、2024年8月の小売は、お盆の日並びの良さや酷暑に伴うエアコンなどへの需要、また南海トラフ地震臨時情報発表の影響による水や加工食品の伸びから、全体の売り上げは2023年を上回りました。一方で自動車販売は、一部メーカーによる認証不正問題などの影響で、登録台数は2023年を下回りました。8月の旅行需要は、台風10号の接近による宿泊取り消しなどがあったものの、徳島県外、海外への旅