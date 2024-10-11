体調不良を理由に長期の療養が続く新潟市の中原市長。症状が改善しないことから10月11日、療養を継続すると発表しました。9月4日、出張直前に体調を崩して以降、登庁できず、自宅での療養が続く新潟市の中原市長。今週末の復帰を目指していましたが、症状は改善せず療養を継続することを発表しました。市は命にかかわる病気ではないとする一方、復帰のめどは未定としています。中原市長は「市議会9月定例会に出席が叶わず、一般質