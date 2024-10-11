【「特別展 神田明神×薬屋のひとりごと」】 開催期間：11月2日～11月24日 会場：神田明神資料館 時間：9時～16時（15時45分最終受付） 物販：文化交流館1階・EDOCCO SHOP IKIIKI 拝観料：大人500円・学生300円・中学生以下無料 イマジカインフォスは、イベント「特別展 神田明神