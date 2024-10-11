【「ドカ食い大好き！もちづきさん」第1巻】 10月29日 発売予定 価格：759円 白泉社は、10月29日に発売予定のマンガ「ドカ食い大好き！もちづきさん」第1巻の表紙を公開した。 「ドカ食い大好き！もちづきさん」は、まるよのかもめ氏によるおっとりOLのもちづきさんこと望月美琴がガッツリ・コッテリ・山盛りの食べ物をひたすらに食す“ドカ食い”を行な