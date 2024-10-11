衆議院選挙が10月15日に公示されます。それを前に、県の選挙管理委員会は投票用紙を各市区町村へと発送しました。11日午前、新潟市の東区役所にトラックが到着し、職員によって次々と段ボールが降ろされました。中には、県選挙管理委員会から発送された衆議院選挙の投票用紙、約34万枚が入っています。県全体では、小選挙区、比例代表、国民審査の3種類の投票用紙、計約567万枚が準備され、各市区町村へ発送されました。県選