7ORDERが、ニュースサイト『ナタリー』と新たなイベント『YES! FES! by 7ORDER×ナタリー』を12月23日に東京ガーデンシアターにて開催する。 （関連：7ORDERはさらなる高みへと向かう2024年元旦ライブで踏み出した新章への一歩） 本イベントは、7ORDERが一緒にステージに立ってみたいアーティストに声をかけ、「YES！」と返事があったアーティストを招いて行うライブイベ