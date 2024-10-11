ファッションモデルやタレントとして活躍する東原亜希が、2024年10月9日にYouTubeチャンネルを更新。自身のバッグコレクションを紹介した。 参考：【写真】「全部お似合い」エルメスにシャネル…東原亜希が披露した“一生もの”ハイブランドバッグたち 動画内では、リクエストが多かったことから、これからの季節に活躍するであろうバッグを複数紹介。最初に登場したのはアメリカのラグジュアリーブランド「THE ROW」