Image: Anker Japan プロジェクターに限らず、どのガジェットにも言えることですが、価格も機能も多種多様に幅広くありすぎて、どれを選ぶのが自分にとって最適なのか悩ましい…。迷うのなら思い切って、“いいやつ”買っちゃうのもありかもしれません。とにかく美しい映像を見たい方へ Image: Anker Japan Ankerから新しいスマー