アサヒグループ食品は10月7日、「1本満足バー」ブランドより新シリーズ「1本満足バー フルーツ100 赤の満足果実」「1本満足バー フルーツ100 黄の満足果実」を発売しました。■商品特長・おいしく手軽に栄養補給ができる、フルーツ100％使用（生換算）※1のチョコレートバー。フルーツとチョコの甘酸っぱさと鮮やかな色合い、グラノーラのザクっとした食感が楽しめます・「赤の満足果実」はクランベリー、ストロベリー、ブルーベリ