全国にドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨ＆ココカラカンパニーは、女性特有の心や体のお悩みに寄り添う、フェムケアに特化した新ブランド「FEMRISA（フェムリサ）」の展開をスタートします。新商品の発売に伴い開催された発表会では、柏木由紀さんが登壇。新ブランドへの期待や自身のボディケア事情について語りました。■新ブランドに込められた「女性の気持ちを高め笑顔にする」こだわり最近は「フェムテック」や「フ