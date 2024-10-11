みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。この夏もたくさんお世話になったアイスクリーム。中でもハーゲンダッツは昔から大好きなアイスのひとつで、いくつになっても特別な気分にさせてくれます。そんなハーゲンダッツを展開するハーゲンダッツ ジャパンは今年8月で創業40周年を迎えました。それを記念し、歴代フレーバーの中から復活する3フレーバーを詰め合わせたアソートボックス「アニバーサリ