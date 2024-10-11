気象庁が10月11日9時50分に発表した内容です。 【写真を見る】【台風情報】台風19号(バリジャット)は熱帯低気圧に変わる日本のはるか東へ全国の天気も 11日9時の実況種別    温帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    日本のはるか東中心位置    北緯42度00分 (42.0度)東経154度00分 (154.0度)進行方向、速さ    北 45 km/h (