BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が、Instagramを更新。明るめの茶髪にしたヘアスタイルと、メガネを掛けた最新ショットを披露した。 【写真】テラス席でくつろぐ、茶髪姿が新鮮なBLACKPINKジス ■フードを被りにっこり、プライベート感満載のBLACKPINKジス ここ数年は、長らく黒髪のロングヘアが定着していたジス。久々にヘアカラーをし、茶髪に染めてイメージチェンジした。ナチュラルメ