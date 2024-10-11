ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は10日（日本時間11日）、現地メディアの取材に対応。本拠地ドジャースタジアムで行われる、明日の地区シリーズ第5戦についての展望を語った。「ヨシノブは登板計画の一部になることは間違いない」と、山本由伸投手の出場には言及したものの、先発起用に関しては未定とした。対戦相手のパドレスは、ダルビッシュ有投手の登板を明言しており、日本選手同士の投げ合