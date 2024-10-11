プリントネット [東証Ｓ] が10月11日昼(12:00)に決算を発表。24年8月期の経常利益(非連結)は前の期比33.8％減の4億5600万円に落ち込んだが、従来予想の2億8500万円を上回って着地。25年8月期は前期比14.5％増の5億2200万円にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(4Q)の経常利益は前年同期比38.8％減の8200万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.5％→3.7％に悪化した。 株探ニュー