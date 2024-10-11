国連の安全保障理事会は10日、緊急会合を開きました。イスラエルの攻撃により、レバノンの平和維持を担う国連レバノン暫定軍の兵士が負傷したことに対し、各国から批判が相次ぎました。レバノンではイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる戦闘が続いていますが、国連によりますと、南部の平和維持を担う国連レバノン暫定軍の監視所が10日、イスラエル軍の戦車による砲撃を受け、国連軍の兵士2人が負傷したということで