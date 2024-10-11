11日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比260円高の3万9570円と急伸。日経平均株価の前場現物終値3万9612.82円に対しては42.82円安。出来高は2万6931枚となっている。 TOPIX先物期近は2719ポイントと前日比10ポイント高、現物終値比0.97ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39570+2