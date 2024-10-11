Yoshifumi Takemoto［東京１１日ロイター］ - 赤沢亮正経済再生相は１１日の閣議後会見で、１０月末で終了予定の電気・ガス料金補助金（激変緩和措置）の延長・再開について、現時点で決定した事実はないと述べた。今後、経済対策を議論する中で総合的に検討する考えを示した。赤沢再生相は「エネルギーコストを含めた物価高対策は状況を丁寧に見極めながら、低所得者向け給付金や地域の実情に応じたきめ細かい重点支援地