■Salyuデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『grafting』12月18日にリリース！ Salyuのデビュー20周年を記念し、12月18日にリリースされるトリビュートアルバム『grafting』の参加アーティスト第3弾が発表された。 2024年6月23日でデビュー20周年を迎えたSalyu。これを記念して企画されたトリビュートアルバムはCD2枚組になる予定で、親交があるアーティ