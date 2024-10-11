10月27日に投開票される衆議院議員選挙に向け、鹿児島市では、投票所の場所などが書かれた整理券が発送されました。衆議院議員選挙に向け、鹿児島市役所では11日朝、市内の鹿児島1区と2区の有権者、約30万人の投票所整理券が郵便局の職員に引き渡されました。(鹿児島市選挙管理委員会仮屋拓也事務局長)「どうぞよろしくお願いします」整理券には投票所の場所や投票の時間などが書かれていて10月18日までに各家庭に届けられる