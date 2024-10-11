飲酒運転の根絶に向け、模範的に取り組むトラック事業者などに広島県警は「ゴールド登録証」を贈りました。「ゴールド登録証」が渡されたのは、「飲酒運転根絶宣言事業所」に登録する県内474のトラック事業者などです。2年間、従業員の飲酒運転がなく社内研修を行っていたことなどから認定されました。■ネストロジスティクス 迫慎二 会長「社員の意識改革を徹底することに尽きるので、引き続き啓蒙活動を続けたい」県
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