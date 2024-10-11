【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 0−2 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】久保建英、天才的ノールックパスの瞬間まさに一瞬の煌めきだった。森保ジャパンは10月11日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第3節でサウジアラビア代表を2−0で撃破。過去3戦で全敗（スコアは全て0−1）していたアウェー・サウジアラビア戦で歴史的な初勝利を飾った。注目のMF久保建英は