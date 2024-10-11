元乃木坂46でタレントの高山一実が、夫で東大発の知識集団「QuizKnock」のふくらPの優しさに感謝するエピソードを明かした。【映像】高山一実が明かす夫・ふくらPとの新婚生活10月10日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』第4話が放送された。本作は、なかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければ