【モデルプレス＝2024/10/11】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、10月19日発売の「non-no」（集英社）12月号特別版表紙に登場。グループの歩みについて語る。【写真】INI、サプライズに涙◆INI、美麗ビジュアルで「non-no」表紙INIが同誌の表紙を飾るのは今回で3度目。『Tale of INI』と題した特集では、11人のメンバーそれぞれのアーティストとしての歩みと、グループの歩みを“物語”になぞらえてインタビュー