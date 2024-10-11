【モデルプレス＝2024/10/11】女優の上野樹里が11日、自身のInstagramを更新。TBS系ドラマ「テセウスの船」（2020年）で共演した俳優・竹内涼真と再会したことを報告した。【写真】上野樹里＆竹内涼真、久々再会2ショット◆竹内涼真、“接客中”の上野樹里に遭遇10日、デザイン等を手がけるファッションブランドのポップアップにて、自ら店頭に立った上野。「後ろにあるStationary（文房具）を買いにやって来た完全オフな竹内涼真