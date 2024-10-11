David Shepardson[１０日 ロイター] - 米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は１０日、住宅や商業顧客向けのエネルギー貯蔵・管理事業を展開する傘下のＧＭエナジーが、電気自動車（ＥＶ）の所有者向けに、太陽エネルギーを貯蔵・送電できる家庭用蓄電池を発売すると発表した。消費者にＥＶ購入を促す取り組みの一環。ＧＭは、１０．６キロワット時（ｋＷｈ）と１７．７（ｋＷｈ）の容量を持つ据え置き型蓄電池「ＧＭエナ