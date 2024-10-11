秋華賞で2桁人気馬の勝利は08年の11番人気ブラックエンブレムが最後となっている。果たして人気馬で堅いのか、そして近20年の平均配当はいくらなのか。単勝、馬連、3連単で分析し、最近の配当傾向を伝える。 早速、平均配当を見てみよう。単勝は549.5円、馬連は2932.5円、3連単は59万6568.5円となっている。単勝は平穏に思えるが、1番人気と2番人気が6勝ずつ、3番人気が5勝、4番人気が2勝、11番人気が1勝だから、「1番人気で