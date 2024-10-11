秋にピッタリな「季節限定スイーツ」が今、【シャトレーゼ】で賑わいを見せているのをご存じですか？ シャインマスカットが使われたスイーツが期間限定で登場しており、果汁のフレッシュな風味と共にいただけそうなんです。今回は和風なぶどう餅や、豪華なケーキなど、今しか食べられない4品をご紹介します。 求肥で包んだスイーツ「山梨県産シャインマスカットのぶどう餅」 おやつ時間に気