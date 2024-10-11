東映チャンネルで放送される「PS−羅生門−警視庁東都署」は、2006年にテレビ朝日系で放送された全11話の刑事ドラマだ。木村佳乃と舘ひろしのW主演で、PSとは「Police Station」を指す。「羅生門」との異名をもつ警視庁東都署を舞台に、ひとクセある刑事たちの活躍を描く物語だ。原作はビックコミックオリジナルに連載された矢島正雄原作・中山昌亮作画の漫画で、ドラマ化においても矢島自身が脚本を手掛けている。 (C)東映本作は