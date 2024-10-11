岡山市役所 10日告示された岡山県知事選挙の期日前投票が11日に始まりました。 岡山県では、11日から投開票日前日の26日までの間に、全ての市町村で合わせて110カ所の期日前投票所が設置されます。 4年前の前回の知事選の投票率は過去最低の33.68％でした。岡山県全体で投票した人の約4割に当たる21万5216人が期日前投票でした。 今回は投開票日が衆議院選挙と重なっていて、衆院選の期日前投票が10月16日に始まる