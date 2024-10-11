2021年に業界初のクリーンドック搭載のセパレート型掃除機として登場したパナソニック「MC-NS10K」。クリーナー本体とダストボックスを分離させた新設計により、手軽にキレイを実現できるカジュアルな使用感を提供し、シリーズ累計売り上げ22万台を超える大ヒット商品となりました。そんな大人気クリーナーが、さらに進化した新製品としてこの秋登場します！10月下旬より発売予定の「MC-NX810KM」（予想実勢価格：8万9100円前後）