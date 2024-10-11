アイドルグループtimeleszによる、新メンバー募集オーディションに密着したNetflix番組『タイプロ』が話題を呼んでいる（画像：timelesz [タイムレス]／YouTubeより）今年4月にSexy Zoneから改名したアイドルグループtimelesz（タイムレス）による、新メンバー募集オーディションに密着したNetflix番組『timelesz project -AUDITION-』（以下、『タイプロ』）が話題を呼んでいる。先月から始まった同番組は、これまでに配信されたe