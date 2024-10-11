ラオスを訪れている石破総理大臣は東アジアサミットに出席し、海洋進出を進める中国などを念頭に法の支配の重要性を訴える方針です。（澤井尚子記者報告）石破外交2日目のきょうは、ASEANに加えて、アメリカなどインド太平洋の国々と南シナ海の平和と安定で連携を示したい考えです。東アジアサミットでは、石破総理から、南シナ海でフィリピンなどとの領有権問題で衝突している中国を念頭に「力や威圧による一方的な現状変