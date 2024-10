10月10日、竹内涼真がInstagramを更新した。【写真】両手を広げたダブルピースSHOTも公開竹内は、自身のInstagramアカウントにて、「The rain has stopped My favorite autumn has come Love」「With love, let’s go forward today」「I hope everyone is feeling well.」などとコメントしつつ、両手を広げたピースSHOTや、海をバックにした爽やかな微笑みSHOTなどを複数公開した。この投稿に対し、ファンからは、「かっこいいな